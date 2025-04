Napoleone Cera nominato Vice Commissario Regionale della Lega Puglia: “Una sfida che affronto con il cuore e con coraggio. Grazie a Roberto Marti e a Matteo Salvini per la fiducia.”

San Marco in Lamis, 18 aprile 2025 – “Accolgo questa nomina con gratitudine, determinazione e uno spirito profondamente radicato nel mio amore per la Puglia. Ringrazio il Segretario Regionale, Senatore Roberto Marti, e il Segretario Federale della Lega, Ministro Matteo Salvini, per la fiducia che hanno voluto riporre in me. Sarò all’altezza di questa responsabilità, con la serietà di chi non ha mai smesso di credere nella buona politica.”

È con queste parole che Napoleone Cera, Consigliere regionale, commenta la sua nomina a Vice Commissario Regionale della Lega Puglia.

“Questa è una sfida che affronto con il cuore. Perché la politica, quella vera, è passione, ascolto, presenza. È camminare tra la gente, raccogliere speranze, affrontare delusioni, trasformare i problemi in proposte. È ciò che ho sempre fatto e che continuerò a fare, con ancora più forza.”

Una nomina che apre una nuova fase per la Lega in Puglia, puntando su un radicamento autentico nei territori e su una politica fatta di risposte concrete.

“Sarò un punto di riferimento per chi vuole crederci ancora. Per i giovani che non vogliono andare via, per le imprese che lottano, per le famiglie che cercano certezze. La nostra terra ha bisogno di chi ci mette la faccia e costruisce, giorno dopo giorno, un futuro possibile.”