Pasqua a Peschici, Rita De Crescenzo mobilita i fan: “Andiamo per divertirci, ma con rispetto” Fonte: canale5

PESCHICI (FOGGIA) – Dopo la controversa “invasione” di Roccaraso a gennaio, Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé.

Per le vacanze di Pasqua, la popolare influencer napoletana — oltre 1,8 milioni di follower su TikTok — ha annunciato una nuova meta per i suoi fan: Peschici, in provincia di Foggia.

“Andiamo lì per divertirci, ma con rispetto”, ha dichiarato durante un collegamento con Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

La notizia, lanciata sui social, avrebbe già avuto un impatto concreto: secondo le stime, le prenotazioni nella cittadina garganica sarebbero aumentate di circa il 60% nelle ultime settimane.

“Ho scelto questa località proprio per portare un po’ di movimento anche lì”, ha spiegato De Crescenzo, sottolineando la volontà di creare momenti di svago per i suoi seguaci.

Non sono mancate le polemiche.

La conduttrice Merlino ha ricordato gli episodi di Roccaraso, dove l’arrivo in massa dei fan aveva sollevato critiche e preoccupazioni da parte delle autorità locali.

Ma l’influencer respinge le accuse: “Non era colpa nostra, era il sindaco che non era preparato. Quello di Peschici invece sì, ha saputo organizzarsi”.

De Crescenzo, sempre più presente nel dibattito pubblico, non ha nascosto le proprie ambizioni: “Porto gente e sono contenta di farlo.

Anzi, vi dico di più: state parlando con una futura ministra del Turismo”. Un’affermazione che, seppur pronunciata con ironia, si inserisce in un discorso più ampio sulla sua volontà di intraprendere la carriera politica.

“Voglio scendere in politica, mi devo candidare”, ha ribadito, spiegando di essere attualmente in formazione con l’aiuto della filosofa Maria Rosaria Boccia.

“Mi sta insegnando tante cose”, ha aggiunto l’influencer, che in passato ha definito TikTok come una vera e propria “terapia”, raccontando di essere lontana da droghe e psicofarmaci da sei anni.

Lo riporta tgcom24