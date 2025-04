Pasquetta da fiaba tra Manfredonia, il Gargano e Foggia: il nostro viaggio nelle immagini di un Ghibli pugliese

C’è qualcosa di magico nella Pasquetta in provincia di Foggia. Sarà il profumo delle grigliate che si mescola al vento di mare, sarà il Gargano che si risveglia tra i silenzi d’ulivo e i primi colori accesi della primavera. Ma quest’anno, per raccontare la nostra prossima giornata di festa, abbiamo deciso di osare: di guardare la Capitanata con gli occhi sognanti dello Studio Ghibli.

Sì, proprio loro: Hayao Miyazaki, Totoro, i cieli sterminati e i campi mossi dal vento, la poesia del quotidiano. Perché c’è qualcosa di profondamente “ghibliano” in questa terra che vive di contrasti e meraviglie, tra natura prepotente e gesti semplici.

La giornata parte da Manfredonia, dove il lungomare si fa set di un film d’animazione: i bambini rincorrono i gabbiani, le famiglie si radunano sulle panchine, e il Castello svevo-angioino sembra uscito da Laputa – Castello nel cielo. Qui, tra panini imbottiti e sorrisi ancora un po’ assonnati, la nostra Pasquetta prende vita.

Si prosegue verso l’interno, salendo verso Monte Sant’Angelo. Le nuvole danzano sul Santuario di San Michele come in La città incantata, e ogni scorcio del Gargano è un fotogramma in movimento. Il verde è intenso, quasi irreale, e le voci si attutiscono tra gli alberi della Foresta Umbra: qui, potremmo incontrare Totoro da un momento all’altro, accanto a un barbecue.

Nel primo pomeriggio si arriva nella piana, verso Foggia. Le campagne si distendono come a voler raccontare storie antiche: quelle dei nonni, delle tradizioni contadine, dei picnic improvvisati con tavolini pieghevoli e tovaglie a quadri. Anche qui, una bellezza semplice e potente: quella che lo Studio Ghibli avrebbe sicuramente amato.

Pasquetta è così: una pausa collettiva, un rito laico che sa di casa, di famiglia, di radici. E quest’anno, tra uno scatto e l’altro, abbiamo immaginato i nostri luoghi come set di un film d’animazione delicato e onirico. E ci siamo detti che, forse, il vero Ghibli è qui, tra le nostre strade, le nostre colline, il nostro mare.

Buona Pasquetta (con il cuore) da tutta la redazione di StatoQuotidiano.

