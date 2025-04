Pesca del rossetto a Manfredonia: concessa la proroga al Piano di Gestione

MANFREDONIA (FOGGIA) – Buone notizie per la marineria sipontina: il Ministero dell’Agricoltura, attraverso la Direzione Generale della Pesca, ha accolto l’istanza di proroga relativa al Piano di Gestione per la pesca del rossetto nelle acque antistanti Manfredonia.

La richiesta era stata avanzata a causa delle avverse condizioni meteo-marine che avevano ostacolato le attività di pesca durante il periodo inizialmente autorizzato.

Con la proroga, sarà ora possibile recuperare il tempo perso e, al contempo, raccogliere dati utili per perfezionare il piano sotto il profilo della sostenibilità.

A esprimere soddisfazione per il risultato è Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia, che ha sottolineato come la decisione rappresenti una “boccata d’ossigeno per tante famiglie” che traggono il proprio sostentamento dalla pesca e dalle attività a essa collegate.

“La proroga – ha dichiarato Gatta – permetterà non solo di sostenere l’economia locale, ma anche di migliorare il Piano di Gestione rendendolo più efficace sul piano ambientale, economico e sociale.”