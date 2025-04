Peschici dice no a Rita De Crescenzo: "Non ci serve il suo show" Fonte: liberoquotidiano

PESCHICI (FOGGIA) – Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé.

La discussa TikToker napoletana, già protagonista di raduni social a Roccaraso, ha annunciato l’intenzione di portare i suoi follower a Peschici, sul Gargano, proprio nel giorno di Pasquetta.

Una mossa che ha sollevato più di una perplessità tra le istituzioni locali.

A frenare gli entusiasmi è stato il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, intervenuto in collegamento con Protagonisti su RTL 102.5: «Non abbiamo bisogno di lei né dei suoi follower», ha dichiarato senza mezzi termini.

«Non sono preoccupato, siamo in grado di gestire qualsiasi flusso turistico. Ma il nostro territorio ha già un’offerta ricca: paesaggi, eventi culturali e un cartellone turistico di altissimo livello».

D’Arenzo non contesta la figura dell’influencer in sé, ma il tipo di approccio: «A Pasquetta siamo già pieni. Se voleva mettersi alla prova, avrebbe dovuto scegliere un’altra data. Ci sono influencer e influencer, ma a noi serve cultura, non eventi mordi e fuggi».

Intanto, in un’intervista rilasciata a La Stampa, De Crescenzo torna a parlare del suo sogno politico: «Non guadagno nulla dai social, se mi chiamano per eventi o pubblicità mi pagano, ma ci sono tante spese: l’impresario, il fonico, il parrucchiere…».

Nonostante abbia solo la terza media e non abbia mai votato, si dice pronta a candidarsi: «Ho un milione e 800mila follower, e Napoli è con me.

Voglio lanciare un messaggio positivo, dire stop alla droga, al bullismo e alla violenza sulle donne. Voglio stare tra la gente come me, che non capisce la politica».

E se un giorno dovesse arrivare a Palazzo Chigi? «Rimetterei subito il reddito di cittadinanza e sistemerei gli ospedali, che sono tutti scassati», promette.

