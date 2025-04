Valentina Nappi difende Rocco Siffredi: “Nel porno nessuno ti obbliga, il consenso c'è”

ROMA – L’industria del porno italiana è scossa dalle gravi accuse mosse nei confronti di Rocco Siffredi, protagonista di un’inchiesta de Le Iene che raccoglie testimonianze di presunte violenze sul set e fuori dalle riprese.

Al centro delle accuse, episodi che metterebbero in discussione il consenso durante la produzione di alcune scene.

A difendere Siffredi interviene Valentina Nappi, tra le figure più note del settore, che in un’intervista a Mowmag prende posizione contro le denunce raccolte dal programma televisivo: “Queste ragazze non dovrebbero fare questo mestiere. Rocco gira lo stesso tipo di scene da quarant’anni, cosa si aspettavano?”

Nappi, che ha lavorato più volte con Siffredi, riconosce che il regista e attore possa spingere verso limiti più estremi, ma precisa: “Con me lo ha fatto e lo ringrazio. Ma quando non ti senti a tuo agio puoi sempre alzarti e andartene. Se resti, lo fai per soldi, e in quel caso il consenso c’è.”

Al centro della polemica c’è il concetto di consenso, un tema centrale nel dibattito sulla sicurezza nei set hard. L’attrice sottolinea: “Ho sempre potuto dire di no. Nessuno ti forza. È un lavoro, e non è per tutti.”

Tra le testimonianze riportate da Le Iene, quella dell’attrice Gloria che ha parlato di sputi ricevuti durante una scena. La replica di Nappi è secca: “Si è fatta pagare? Perché non ha interrotto? Non credo che Rocco le abbia puntato una pistola.”

L’inchiesta ha riaperto un dibattito sulla tutela delle attrici e degli attori nel mondo dell’hard, sollevando interrogativi sul ruolo del potere, sul consenso e sulle dinamiche economiche che influenzano le scelte individuali nei set a luci rosse.

Lo riporta fanpage.it