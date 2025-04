Alla vigilia della sfida casalinga contro il Messina, penultima giornata del campionato di Serie C, l’allenatore del Foggia Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e delle difficoltà che sta affrontando.

“Sappiamo di dover vincere – ha dichiarato il tecnico rossonero – ma dobbiamo farlo con intelligenza, senza cadere né nella presunzione né nella paura. Ci aspetta un match complicato, il Messina è in forma e ha ottenuto buoni risultati nelle ultime settimane”.

Zauri ha poi affrontato con franchezza anche la spinosa questione del mancato pagamento degli stipendi, conseguenza della scelta del presidente Nicola Canonico: “I ragazzi hanno reagito malissimo. Siamo tutti professionisti e, al di là della passione, viviamo di questo lavoro. In Lega Pro gli stipendi non sono da capogiro: i calciatori devono pagare affitti, bollette e affrontare spese quotidiane. Personalmente non sono qui per i soldi, ma anche se si guadagnasse un solo euro, quel compenso andrebbe riconosciuto. Non pagare è stato un errore gravissimo”.

Lo riporta foggiatoday.it