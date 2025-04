Agcom introduce nuove regole per i siti web: obbligo di verifica dell'età per gli utenti ph IGZMO

ROMA – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha ufficialmente approvato le nuove linee guida che obbligano le piattaforme di video sharing e i siti web a verificare l’età degli utenti che accedono ai contenuti online.

Le disposizioni sono state introdotte in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159, meglio conosciuta come “decreto Caivano”, e mirano a rafforzare la protezione dei minori nell’ambiente digitale, prevenendo l’accesso a contenuti dannosi come pornografia e materiale per adulti.

Le nuove regole, che entreranno in vigore a partire dalla pubblicazione ufficiale della delibera, stabiliscono che i siti web e le piattaforme coinvolte dovranno adottare sistemi efficaci per garantire che gli utenti abbiano effettivamente raggiunto la maggiore età. Le aziende avranno sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Sistemi di verifica dell’età: focus sulla privacy e sicurezza

La procedura di verifica dell’età prevede due passaggi distinti: identificazione e autenticazione. L’utente dovrà fornire una prova della propria età, utilizzando strumenti certificati da soggetti terzi indipendenti. Una delle opzioni previste è l’utilizzo di applicazioni dedicate (come quelle per la gestione dell’identità digitale), che consentiranno all’utente di certificare la propria età in modo sicuro e privato.

Agcom ha assicurato che il sistema garantirà un elevato livello di sicurezza, nel pieno rispetto della privacy degli utenti. Il sistema, infatti, utilizza un meccanismo di “doppio anonimato”, che impedisce ai fornitori della prova dell’età di sapere per quale servizio viene emessa la certificazione, e allo stesso tempo i siti web non avranno accesso a dati identificativi degli utenti.

Consultazione pubblica e approvazione finale

Le modalità tecniche per la verifica dell’età sono state oggetto di una consultazione pubblica, durante la quale hanno partecipato istituzioni, associazioni di categoria, consumatori e piattaforme. Dopo aver ottenuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, Agcom ha notificato lo schema di provvedimento alla Commissione Europea, che ha fornito il proprio parere, anch’esso preso in considerazione nel processo finale.

Un ambiente digitale più sicuro per i minori

L’obiettivo di queste nuove regole è chiaro: creare un ambiente online più sicuro per i bambini e gli adolescenti, riducendo l’esposizione a contenuti inappropriati e rischiosi.

In questo contesto, Agcom ha adottato un approccio tecnologicamente neutrale, imponendo tuttavia requisiti specifici per garantire l’efficacia, la sicurezza e l’accessibilità dei sistemi di verifica dell’età, con un occhio particolare alla protezione dei dati personali e alla facilità d’uso per tutti gli utenti.

Le piattaforme hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, e la sfida sarà quella di bilanciare la sicurezza con la facilità di accesso per tutti, in modo da non escludere nessuno, ma proteggere al contempo i più giovani.

Fonte: tgcom24