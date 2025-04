Altamura-Cerignola, derby pugliese senza pressioni: in palio solo il prestigio

Un derby da giocare a viso aperto, senza l’assillo dei punti, ma con la voglia di chiudere al meglio una stagione intensa. Team Altamura e Audace Cerignola si affrontano nel penultimo turno del Girone C di Serie C con obiettivi ormai definiti: salvezza già in tasca per i biancorossi, secondo posto blindato per gli ofantini. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:30 allo stadio Tonino D’Angelo, con diretta testuale su TuttoC.

I ragazzi di Daniele Di Donato, dopo la tanto agognata permanenza in categoria, sembrano aver tirato i remi in barca. Quattro sconfitte consecutive hanno leggermente offuscato il buon cammino stagionale, ma davanti al proprio pubblico i murgiani vogliono chiudere con orgoglio. Possibili novità di formazione, con Viola e Spina in ballottaggio per la porta. In difesa agiranno Rizzo e Mane sulle fasce, con Silletti e De Santis centrali. A centrocampo fiducia al terzetto Rolando-Grande-Franco, mentre davanti toccherà a Simone guidare l’attacco, affiancato da Leonetti e D’Amico. Inizialmente in panchina Palermo, finora tra i più utilizzati.

Sfumato il sogno promozione diretta, l’Audace Cerignola guarda con ottimismo alla post-season. Il ko contro il Benevento, unito alla vittoria dell’Avellino, ha chiuso i conti in vetta, ma ha anche certificato un ottimo secondo posto, che consente ai gialloblù di affrontare i playoff con vantaggi importanti. Contro l’Altamura, mister Giuseppe Raffaele schiera ancora Greco tra i pali, protetto da Ligi, Gonnelli e Romano. Sulle corsie ci saranno Russo e Volpe, mentre in mezzo, causa squalifica di Capomaggio, spazio a Bianchini con Tascone e Miguel Angel. In attacco, ritorna dal 1’ Achik, con Cuppone favorito su D’Andrea. Out inizialmente Salvemini.

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Viola; Rizzo, Silletti, De Santis, Mane; Rolando, Grande, Franco; D’Amico, Leonetti, Simone.

Allenatore: Daniele Di Donato

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Ligi, Gonnelli, Romano; Russo, Tascone, Bianchini, Miguel Angel, Volpe; Achik, Cuppone.

Allenatore: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

