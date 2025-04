Una sfida da non fallire, insomma. Dell’importanza della gara contro i lariani è consapevole il tecnico del Lecce Marco Giampaolo: “Loro stanno meglio di noi. Fabregas sta facendo un lavoro sfruttando un’idea forte. Mi piace come gioco e ho avuto modo di dirglielo anche a Coverciano – dichiara il tecnico del Lecce nella conferenza della vigilia -. Il Como è una provinciale trasformata in big, ed ha poco da invidiare alle grandi. Arrivati a questo punto della stagione prendiamo atto delle loro qualità, ma dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per ottenere una vittoria. La squadra deve interpretarla nella maniera giusta, con freddezza e lucidità, consapevoli come siamo del peso che ha la gara”.