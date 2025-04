Foggia, l’associazione ‘Invisibili’ accanto a minori, anziani e famiglie in difficoltà ph Foggiatoday.it

FOGGIA – Un appuntamento ormai atteso, che ogni anno torna con la stessa forza silenziosa e concreta. Anche in questa Pasqua, l’associazione Invisibili, sotto la guida del presidente Pietro Paolo Mascione, ha fatto sentire la propria presenza accanto a chi vive situazioni di fragilità, portando doni, sorrisi e conforto. “Abbiamo visitato la CRAP ‘Penelope’ e la comunità educativa per minori ‘Casa Giò’, che ci hanno accolti con affetto e calore”, racconta Mascione. “Siamo entrati con le braccia colme di dolciumi e uova di cioccolato, ma siamo usciti con il cuore alleggerito dalle ansie quotidiane. Perché quando entri in certe realtà ti rendi conto che Cristo è ancora su quella croce”.

Il presidente ha espresso profonda gratitudine agli operatori delle strutture e soprattutto ai giovani ospiti: “Il loro calvario – ha detto – porta sempre con sé la promessa della Resurrezione”. L’iniziativa dell’associazione Invisibili però non si ferma qui. Nel pomeriggio e nella giornata di domani, i volontari continueranno a distribuire piccoli gesti di umanità presso alcune famiglie bisognose e in centri per anziani del territorio foggiano.

Un’attività che si rinnova nel tempo, nel segno della solidarietà più autentica, quella che si fa senza clamore ma che riesce a lasciare il segno, là dove c’è più bisogno.