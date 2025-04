Foggia piange Felice Clima: il giovane studente scomparso improvvisamente a 21 anni

FOGGIA – Un’intera comunità sotto shock per una tragedia inattesa. La notizia della morte di Felice Clima, 21 anni, si è diffusa rapidamente da Ferrara a Foggia, colpendo come un fulmine a ciel sereno.

Il giovane, brillante studente universitario, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nella città emiliana.

Un malore improvviso ne ha interrotto i sogni e la vita, lasciando familiari e amici in un dolore profondo.

La salma del ragazzo farà rientro oggi a Foggia, con arrivo previsto alle 17.30 presso l’obitorio del Cimitero comunale.

I funerali saranno celebrati lunedì 21 aprile alle ore 10, nella Chiesa dell’Annunciazione del Signore, nel quartiere Macchia Gialla.

Felice era descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare, dolce, pieno di vita.

La sua scomparsa ha commosso anche il mondo istituzionale: tra i più colpiti, lo zio Giulio De Santis, assessore alla Legalità del Comune di Foggia, che ha voluto affidare ai social un messaggio carico di emozione e gratitudine.

“Mi sento come se stessi sognando, un incubo da cui non riesco a svegliarmi”, scrive De Santis. “Felice non può essere morto. Era giovane. Ai ragazzi non può succedere di morire nel sonno. E invece è successo. A lui, che era una persona meravigliosa, che con il suo modo di essere dava speranza all’umanità.”

Nel lungo messaggio, l’assessore ricorda il nipote con affetto profondo: “Grazie per ciò che sei stato per tutti noi. Per la tua dolcezza, il tuo sorriso, le chiacchierate sul futuro.

Ti ricorderò mentre correvi felice nell’acqua di San Menaio. Ora che sei diventato un angelo, continua a riempire i nostri cuori con la tua presenza.”

La città si stringe attorno ai genitori, Michele e Daniele, e al fratello Andrea, in un abbraccio collettivo che testimonia quanto Felice fosse amato e quanto la sua perdita lasci un vuoto difficile da colmare.