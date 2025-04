Provincia Foggia, Ciruolo (CON): "Sciatteria amministrativa e tentativi di compravendita politica"

Foggia – Tensione alta nel consiglio provinciale di Foggia dopo l’ultima seduta, al centro della quale vi erano l’approvazione del rendiconto di gestione 2024 e la discussione su due debiti fuori bilancio. A intervenire con toni duri è il consigliere provinciale Pasquale Ciruolo, del gruppo CON, che ha denunciato pubblicamente una serie di irregolarità e comportamenti che definisce “subdoli” e “sintomo di un’amministrazione allo sbando”.

Al centro delle critiche del consigliere, il Presidente della Provincia, accusato di aver inviato a tutti i consiglieri, appena 24 ore prima della seduta, delle variazioni di bilancio non condivise né discusse preventivamente, con l’intento – secondo Ciruolo – di “acquisire voti in cambio di piccole opere localizzate, senza una reale priorità programmatica nell’interesse dell’intera Capitanata”.

Il consigliere ha poi puntato l’attenzione sui debiti fuori bilancio oggetto della seduta, generati da interventi per l’emergenza neve. Secondo Ciruolo, tali interventi sono frutto di una programmazione sbagliata e di gravi mancanze:

“Parliamo di eventi prevedibili come la neve. La gara per i servizi è stata bandita solo a ottobre – quando in alcune zone la neve era già arrivata – con un unico lotto per tutta la provincia, una scelta sbagliata che ha portato alla gara deserta. Solo a dicembre, con una nuova procedura, si è assegnato il servizio a un’ATI che opererà con subappalti. Nel frattempo, l’ente è stato impreparato ad affrontare l’emergenza. Questo è il frutto della sciatteria amministrativa.”