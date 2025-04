Trani, morte di un 70enne a causa della Listeria: riesumato il corpo per l’autopsia, chiuso supermercato ph fanpage.it

TRANI – Proseguono le indagini sulla morte di un uomo di 70 anni di Trani, deceduto circa dieci giorni fa a causa di una contaminazione batterica da Listeria.

L’autopsia, eseguita ieri, ha avuto luogo dopo che il corpo, già sepolto nel cimitero cittadino, è stato riesumato su disposizione delle autorità per determinare con maggiore precisione le cause del decesso.

Nel frattempo, è stata avviata un’inchiesta per accertare le circostanze della contaminazione.

Le indagini hanno portato alla chiusura temporanea di un supermercato di corso Vittorio Emanuele a Trani, dove sono stati riscontrati casi di contaminazione da Listeria in alcuni campioni di olive, prelevati durante i controlli effettuati subito dopo la morte dell’uomo.

La Megagest srl, che gestisce il supermercato, ha comunicato che la chiusura è stata disposta per consentire ulteriori accertamenti e una completa sanificazione dei locali.

Secondo le analisi del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Servizio Veterinario della ASL BT, i campioni prelevati hanno confermato la presenza del batterio anche in olive sigillate e non ancora commercializzate.

Per precauzione, la vendita di olive è stata sospesa in tutti i punti vendita gestiti dalla stessa azienda, in attesa di ulteriori verifiche.

Ora si attende l’esito dell’autopsia per comprendere se esistano eventuali concause nel decesso del 70enne.

La Listeria, una volta contratta, può manifestarsi in vari modi, da una semplice gastroenterite a forme più gravi e invasive come meningite e sepsi, con potenziali conseguenze fatali.

Lo riporta telesveva.it