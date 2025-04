Bebè, l’agnellina salvata da un’assurda tradizione religiosa

In questa settimana, mentre migliaia di agnellini venivano sacrificati per un’assurda tradizione religiosa, lei è stata salvata grazie all’intervento di due volontarie.

Bebè è un’agnellina di 3 settimane di vita, questa stupenda creatura sarebbe stata l’ennesimo pranzo pasquale di qualcuno, ma ora verrà portata in un santuario per animali liberi e avrà la possibilità semplicemente di vivere in pace, circondata da amore e rispetto, come ogni individuo merita.

“Sottrarre un individuo alla morte non è un furto, ma un atto di coraggio e di giustizia. Gli animali non sono merce o oggetti, ma esseri senzienti.

Il furto è ciò che viene praticato sistematicamente negli allevamenti quando questi agnellini appena nati vengono strappati alle loro madri.

Il crimine è ridurli prigionieri per interessi economici e sacrificare la loro vita per assurde tradizioni religiose” sottolinea Gianluca Bisogno, presidente dell’associazione.

Ogni anno in Italia sono circa 350.000 gli agnellini uccisi durante il periodo Pasquale.

Un numero che ogni anno continua a diminuire ma per chi è parte del movimento di liberazione qualsiasi cifra è alta perché ogni singola vita è unica e inviolabile e ognuna rappresenta un simbolo di libertà e giustizia che non può e non deve essere ignorato.

“Ogni volta che si salva una vita, diamo una seconda possibilità a un individuo, ma in realtà sono anche loro che ogni volta ci salvano continuamente dal male che opprime la coscienza dell’essere umano: l’indifferenza!” sottolinea Fabiana Giudizioso, segretario di ALA.

Abbiamo già trovato un rifugio dove portarla ma al momento sta seguendo delle terapie e deve essere monitorata costantemente perché purtroppo ha dei valori molto bassi

Vi terremo aggiornati, incrociamo le dita per lei.

