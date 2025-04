Cerignola, Raffaele: “Perso il focus sul campionato, ora è una questione mentale” Fonte: TuttoC.com

Un calo fisiologico, forse anche inevitabile dopo una stagione giocata sempre a ritmi altissimi. Giuseppe Raffaele, tecnico dell’Audace Cerignola, analizza con lucidità e autocritica la sconfitta di misura rimediata contro il Team Altamura.

Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, l’allenatore ha offerto una lettura ampia e profonda del momento attraversato dalla sua squadra, alla luce di un finale di regular season che vede i gialloblù rallentare proprio a ridosso dell’inizio dei playoff.

“È stata una partita molto equilibrata – ha esordito Raffaele – poi abbiamo subito un gol su un cross dove dovevamo fare meglio. Dispiace perdere, ci brucia, perché vogliamo chiudere nel miglior modo possibile un campionato che ci ha visti protagonisti fino all’ultimo. La squadra ha dimostrato maturità e una costanza di rendimento eccezionale per tutto l’arco della stagione. Ma in queste ultime settimane si è visto un naturale calo, anche mentale”.

Il tecnico non cerca alibi ma fotografa con onestà una situazione in cui la fatica, anche psicologica, sembra aver tolto qualcosa al Cerignola: “Non ci piace perdere – ha proseguito – ma qualcuno ha bisogno di tirare il fiato. In questi venti giorni cercheremo di recuperare energie e condizione. La verità è che abbiamo un po’ perso il focus sul campionato: è una questione di testa. Alcuni ragazzi hanno bisogno di rigenerarsi, e lo faremo in vista dell’obiettivo vero: i playoff”.

Raffaele guarda con determinazione alla prossima sfida contro il Latina, ultima di campionato, ma già carica di significato: “Vogliamo chiudere con una vittoria, per onorare quanto fatto durante l’anno e presentarci al massimo alla prima gara degli spareggi promozione. Abbiamo dato tutto per contendere il primo posto all’Avellino, una squadra che ha messo insieme dieci vittorie consecutive, un ruolino straordinario. Questo ha inevitabilmente minato parte delle nostre energie mentali, ma non cancella il nostro grande campionato”.

Il tecnico non dimentica di riconoscere anche il valore degli avversari: “Complimenti all’Avellino, ha disputato una stagione da record. Anche il Monopoli, che ha accusato qualcosa nella fase iniziale del girone di ritorno, ha fatto un campionato importante. Noi ci siamo fermati proprio in queste ultime due partite, ma ribadisco: è più una questione psicologica che fisica”.