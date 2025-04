Crisi del grano in Puglia: Coldiretti chiede misure urgenti a sostegno dei cerealicoltori

Cerignola, 20 aprile 2025 – Il prezzo del grano duro pugliese crolla vertiginosamente, segnando una perdita di 22 euro a tonnellata in appena un mese. È quanto emerge dai listini settimanali della Borsa Merci della Camera di Commercio di Foggia, che evidenziano una discesa dai 337 euro del 12 marzo 2025 ai 315 euro registrati il 16 aprile. Una caduta che ha spinto Coldiretti Puglia a convocare con urgenza un tavolo di crisi presso la Camera di Commercio foggiana, con l’obiettivo di individuare contromisure concrete prima dell’avvio della nuova campagna cerealicola.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Di Carlo, i rappresentanti della consulta cerealicola di Coldiretti Foggia, il professor Antonio Stasi dell’Università di Foggia, il dirigente di ricerca del Crea Cerealicolo Pasquale De Vita, e numerosi amministratori dei Comuni della Capitanata, tra cui Candela, Deliceto, Ascoli Satriano, Ordona, Biccari, Troia e Volturino.

“La nostra agricoltura è schiacciata da una crisi che ha molte facce: la siccità, i cambiamenti climatici, ma soprattutto il crollo del valore del grano, schiacciato da un mercato drogato da importazioni massicce e da una scarsa valorizzazione del prodotto locale”, ha denunciato Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia. “Per questo chiediamo alla Regione Puglia l’attivazione immediata di una misura di sostegno dedicata ai cerealicoltori”.

Secondo Coldiretti, la situazione attuale evidenzia vere e proprie anomalie di mercato, che meritano di essere analizzate alla luce della nuova normativa contro le pratiche sleali. Le 38.000 aziende agricole pugliesi impegnate nella coltivazione del grano si trovano in una condizione allarmante: i ricavi non coprono i costi di produzione, minacciando la sostenibilità economica delle semine, già in netto calo rispetto agli anni precedenti.

Al centro delle preoccupazioni anche le speculazioni legate alle importazioni dall’estero, in particolare dal Canada, che nel solo primo trimestre dell’anno ha esportato in Italia 392mila tonnellate di grano duro, con un incremento del 68% rispetto allo stesso periodo della campagna 2023/2024. “Il grano canadese – ha spiegato Pietro Piccioni, direttore regionale di Coldiretti – è prodotto con pratiche vietate in Europa, come l’utilizzo di glifosato in preraccolta. È fondamentale ridurre la dipendenza dall’estero e avviare accordi di filiera tra imprese agricole e industrie, con obiettivi chiari di qualità e prezzi che coprano almeno i costi di produzione, come stabilisce la normativa contro le pratiche sleali”.

La Coldiretti ribadisce di non essere contraria al commercio internazionale, ma chiede regole eque basate sul principio di reciprocità. I prodotti che entrano nel nostro mercato devono rispettare gli stessi standard ambientali, sanitari e sociali richiesti agli agricoltori italiani.

Il fenomeno delle importazioni sleali, infatti, non si limita al solo grano canadese. Da tempo, nel grano turco sono stati rilevati pesticidi e fungicidi vietati in Europa, come il Carbendazim, il Malathion e il Cyflutrin, oltre al glifosato e all’erbicida Fenoxaprop P-ethyl. Il grano russo, inoltre, viene coltivato utilizzando fitofarmaci non ammessi nell’UE, mentre in quello ucraino è stato rilevato il Chlorothalonil, anch’esso sospetto cancerogeno.

“Il cosiddetto Granaio d’Italia, che è la provincia di Foggia, rischia di vedere ridotta drasticamente la propria produzione di grano duro – ha avvertito Mario de Matteo, presidente di Coldiretti Foggia –. Tra la concorrenza sleale, i costi in aumento e i cambiamenti climatici, come la siccità che ha già compromesso la scorsa stagione, il comparto cerealicolo è in ginocchio”.

Coldiretti ha già avviato iniziative nei principali porti italiani per monitorare gli arrivi di grano straniero, sollecitando controlli più rigidi e trasparenti sulla qualità e sicurezza delle materie prime importate. L’obiettivo è garantire condizioni eque per gli agricoltori italiani e la massima tutela per i consumatori.