Ansa. “La Difesa può dare di più a questa città perchè far crescere la Difesa significa far crescere anche la Marina, significa far crescere le due realtà intorno alle quali ruota la Marina, sono Taranto e La Spezia”.

Lo ha detto il ministro della DIfesa, Guido Crosetto, intervendo a Taranto a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Lazzàro.

Presenti gli onorevoli Dario Iaia e Giovanni Maiorano, la senatrice Maria Nocco, il capogruppo in regione di Fdi Renato Perrini.

“Una, La Spezia, è più piccola – ha aggiunto – come realtà e ha anche altri tipi di investimento.

La Spezia non ha solo l’Arsenale, ha altre industrie, come Leonardo, che stanno crescendo e probabilmente non avranno mandopera sufficiente.

Taranto è un luogo dove si può crescere. Può crescere l’industria, può crescere la manodopera, può crescere il sistema industriale. E gli investimenti di cui si parla in questi giorni in Sicurezza e Difesa sono anche investimenti che hanno ritorni industriali”.

Per il ministro “se questo territorio si prepara ad averli c’è la possibilità di crescere, non solo di non far andar via i giovani ma di farne un fattore di crescita”.

