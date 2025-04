FOGGIA – Una sconfitta pesante, ma non solo per il risultato sul campo. Il 2-1 incassato dal Foggia in casa contro il Messina ha scatenato un’ondata di indignazione tra i tifosi, che sui social network hanno espresso in massa il proprio disappunto. Un malcontento che va ben oltre l’aspetto sportivo, toccando corde profonde come l’identità, la dignità e il rispetto per i colori rossoneri.

La pagina ufficiale del club e diversi gruppi Facebook dedicati al Foggia sono stati presi d’assalto da centinaia di commenti. I toni vanno dalla delusione all’accusa aperta di scarso impegno, fino a ipotesi di combine e duri attacchi alla dirigenza.

A finire nel mirino sono stati soprattutto il presidente Nicola Canonico, l’allenatore Luciano Zauri e l’intera rosa dei calciatori, considerati responsabili di una stagione deludente, culminata ora nello spettro sempre più concreto dei playout e della retrocessione.

“Una volta c’era più dignità anche nel fare schifo”, si legge in uno dei commenti, che riassume il sentimento diffuso di vergogna. “Un Foggia vergognoso! Non hanno nemmeno avuto lo stimolo di vincere per i quattro ragazzi che per questi colori hanno perso la vita!”, scrive un altro utente, in un richiamo forte e carico di pathos.

Non si tratta di un singolo episodio di delusione, ma di una vera e propria frattura emotiva tra la squadra e la tifoseria. “La peggiore squadra che ha indossato la maglia del Foggia”, scrive qualcuno. E ancora: “Alla Lucchese non prendono lo stipendio da mesi, eppure lottano. Voi manco ci provate”, si legge in uno dei tanti paragoni con realtà meno blasonate ma più combattive.

Accuse durissime anche al presidente Canonico, paragonato a Francesco Schettino, il comandante della Costa Concordia:

“Ha abbandonato la squadra nel momento più delicato della stagione”, scrive un utente. Una metafora tragica per denunciare un senso di abbandono che i tifosi sentono profondo.

Molti imputano la disfatta anche a una presunta mancanza di attaccamento alla maglia: “Mercenari, venduti, senza midollo”, è il tono di numerosi messaggi. Altri puntano il dito sulle strategie tattiche e gestionali: “Zauri non ha fatto un solo aggiustamento dopo due gol identici”, sostiene un commentatore, chiedendo le dimissioni del tecnico. “Ogni cross del Messina era un incubo e nessuno faceva una diagonale”, aggiunge, accusando la squadra di “demotivazione totale”.

Ma a emergere, tra gli insulti e la rabbia, è anche un dolore più silenzioso e struggente, quello di chi ha seguito il Foggia da lontano, magari emigrato per lavoro, e vede oggi crollare un legame affettivo coltivato per tutta la vita. “Ci tenevo a vedervi giocare di nuovo al nord… Pure là vi schifano”, scrive con amarezza un tifoso. Un altro aggiunge: “Lascio andare il mio Foggia nei dilettanti perché amo questi colori. Spero solo che questo presidente sparisca dal calcio”.

Il tema della dignità perduta attraversa ogni parola, mentre si moltiplicano i riferimenti alla gestione societaria giudicata inadeguata. “Canonico vattene, meglio l’Eccellenza che un avvoltoio come te”, si legge in uno dei messaggi più accesi. Le accuse arrivano anche da chi cerca spiegazioni “oltre il campo”: c’è chi ipotizza scommesse, chi parla apertamente di partite vendute. “Si sono giocati la sconfitta per pagarsi gli affitti”, scrive un altro utente, accusando la squadra di aver deliberatamente sabotato la gara.

C’è spazio anche per l’analisi amara di un’intera epoca calcistica: “Questo campionato è solo la prosecuzione di decenni di obiettivi mancati e vergogne raramente cancellate”, scrive un tifoso in uno dei post più articolati. “È finito anche l’orgoglio, la dignità, la voglia di riemergere. Ci si è assuefatti al motto ‘basta che il pallone rotola’”.

In tutto questo, il silenzio della società acuisce la frustrazione generale. Mancano comunicazioni ufficiali che possano dare almeno una parvenza di reazione o autocritica. Una distanza siderale tra la squadra e i suoi tifosi, che rischia di diventare insanabile.

La Pasqua avrebbe potuto rappresentare un’occasione per risorgere, almeno simbolicamente. Invece è diventata il momento della definitiva frattura. “Vergognatevi tutti”, è il mantra che rimbalza da un commento all’altro, in un coro che non fa sconti a nessuno.

Ora il Foggia si trova di fronte a un bivio. I playout si avvicinano, la salvezza è ancora possibile, ma appare una montagna da scalare a mani nude, con una squadra a pezzi e una piazza in rivolta.

L’unica certezza è che, qualunque sarà il destino sportivo del club, servirà una ricostruzione profonda: di credibilità, di appartenenza, di rapporto con la città. Perché a Foggia, il calcio è ancora una questione di cuore. E quando quel cuore smette di battere, non basta far rotolare un pallone.

Foggia, Zauri ammette: “Non siamo scesi in campo, mi assumo tutte le responsabilità”

Al termine della gara, il tecnico Luciano Zauri ha commentato con amarezza la prestazione dei suoi ai microfoni di Antenna Sud:

“In alcune situazioni bisogna assumersi le responsabilità. Non era questo ciò che volevamo fare, puntavamo a un altro tipo di prestazione. Oggi, semplicemente, non siamo scesi in campo. Abbiamo subito l’atteggiamento dell’avversario e la nostra prestazione non è stata accettabile. La colpa è mia.”

Sulle voci riguardanti il mancato pagamento degli stipendi, Zauri è stato netto: