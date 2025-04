Incidente sulla SS89 Garganica in località Macchia: paura per due motociclisti, auto tampona e va via- ph RADIO MANFREDONIA CENTRO

Manfredonia. Paura sulla Strada Statale 89 Garganica, lungo il tratto che collega Manfredonia a Mattinata, in località Macchia. Un incidente stradale si è verificato poco fa, coinvolgendo due motociclette e un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il sinistro sarebbe avvenuto in maniera autonoma: una motocicletta, per cause da accertare, è caduta lungo la carreggiata. Subito dietro, una seconda moto ha rallentato per evitare l’impatto, ma è stata tamponata da un’autovettura che sopraggiungeva. Dopo l’urto, la vettura avrebbe ripreso il percorso senza fermarsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, il servizio di autosoccorso Manzella, polizia municipale e i sanitari del 118. I soccorsi hanno prestato assistenza a due persone, le cui condizioni al momento non destano preoccupazioni.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

FOTOGALLERY RADIO MANFREDONIA CENTRO