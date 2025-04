Manfredonia, 20 aprile 2025. Paura questa mattina in Viale Giuseppe Di Vittorio, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto non avrebbe rispettato la precedenza, urtando una moto Harley Davidson guidata da un centauro originario di Foggia.

L’impatto ha causato la caduta del motociclista, che è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave.

Il fatto ancor più grave è che l’automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga, rendendosi responsabile di omissione di soccorso. Tuttavia, durante l’urto il veicolo ha perso la targa, un dettaglio che si è rivelato determinante per le indagini.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Manfredonia, che ha immediatamente avviato i rilievi del caso e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie a questi elementi, gli agenti sono riusciti in breve tempo a risalire al proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente.

Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità penali a carico dell’automobilista fuggitivo, che potrebbe dover rispondere di omissione di soccorso e lesioni colpose.