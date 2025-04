Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia condanna con fermezza ogni forma di intimidazione e violenza

Solidarietà al Pubblico Ministero Galli

Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia esprime piena e convinta solidarietà al Pubblico Ministero Galli per il vile atto intimidatorio che ha colpito la sua famiglia, con colpi d’arma da fuoco esplosi contro l’autovettura della madre.

L’atto intimidatorio rappresenta un gesto gravissimo, che offende l’intera collettività e colpisce al cuore i principi di legalità e giustizia. Colpire chi ogni giorno opera per la giustizia significa colpire i valori fondamentali dello nostra società. Siamo sicuri lo Stato reagirà con determinazione, individuando e punendo al più presto esecutori e mandanti di questo attentato codardo.

Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia condanna con fermezza ogni forma di intimidazione e violenzaIl Movimento 5 Stelle di Manfredonia condanna con fermezza ogni forma di intimidazione e violenza. La nostra comunità risponderà con unità, dignità e coraggio, facendo sentire con forza la propria vicinanza al magistrato Galli e a tutti coloro che, come lui, sono in prima linea nella difesa della legalità e del nostro territorio. La lotta per la giustizia non si arresta. Noi saremo sempre al fianco di chi la porta avanti con onestà e determinazione.

Movimento 5 Stelle Manfredonia