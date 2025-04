Pasqua e Pasquetta con il sole in Puglia, ma il bel tempo ha i giorni contati Fonte: siviaggia

FOGGIA – Saranno giornate all’insegna del sole e delle temperature gradevoli quelle di Pasqua e Pasquetta in Puglia, dove l’alta pressione garantirà stabilità e clima primaverile, con valori massimi che potranno sfiorare i 24°C.

Una parentesi luminosa che, tuttavia, potrebbe durare solo fino a martedì 22 aprile: da metà settimana in poi si prevede un peggioramento.

Pasqua soleggiata sulla regione

Secondo i meteorologi, la Puglia – insieme a Basilicata e Molise – sarà tra le regioni più favorite dal meteo durante il fine settimana pasquale.

La presenza di un campo di alta pressione allontanerà il rischio maltempo, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio.

In particolare, domenica 20 aprile – giorno di Pasqua – è atteso tempo stabile su tutte le province: dal Tavoliere al Salento, passando per la Daunia, i litorali adriatici e ionici e le Murge.

Qualche nube sparsa al mattino sulle aree interne, ma nessun rischio di pioggia. I venti saranno deboli orientali, e il mare calmo o poco mosso su Basso Adriatico e Canale d’Otranto.

Pasquetta con velature, poi peggiora

Anche lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, la situazione resterà favorevole, seppur con il passaggio di qualche velatura innocua.

Le massime resteranno piacevoli, con punte tra i 22 e i 24 gradi in molte aree della regione.

Ma il bel tempo non durerà: da mercoledì 23 aprile è atteso un cambio di scenario. Una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale porterà i primi temporali nelle ore pomeridiane, con instabilità in intensificazione tra giovedì e venerdì 25 aprile.

Verso un ponte della Liberazione instabile

Il peggioramento sarà accompagnato da un calo delle temperature, venti in rinforzo e la possibilità di rovesci e temporali sparsi.

Un clima decisamente più instabile rispetto al weekend pasquale, che potrebbe rovinare i piani di chi ha in programma gite o escursioni per il ponte della Liberazione.

Lo riporta 3bmeteo.it