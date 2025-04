Papa Francesco: “Vediamo volontà di morte nelle guerre, nella violenza domestica e nel disprezzo verso i deboli”

In occasione della Benedizione “Urbi et Orbi” pronunciata la domenica di Pasqua, Papa Francesco ha rivolto al mondo un messaggio forte, chiaro e ricco di richiami alla pace, alla giustizia e alla dignità umana. Le sue parole, lette da monsignor Diego Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, si sono concentrate su alcune delle piaghe più dolorose del nostro tempo: i conflitti armati, la violenza domestica, la discriminazione verso i più fragili e la corsa globale al riarmo.

“Vediamo ogni giorno una volontà di morte – ha detto il Pontefice – che si manifesta nei conflitti che devastano tante aree del pianeta, ma anche nelle violenze che avvengono dentro le mura domestiche, spesso ai danni di donne e bambini”. Un messaggio che richiama quanto già espresso da Papa Francesco durante l’omelia della Veglia Pasquale del giorno precedente, in cui aveva parlato di “segni di morte che segnano la società contemporanea”.

Il Papa ha ribadito con forza l’inviolabile valore della vita umana, sottolineando come agli occhi di Dio “ogni vita sia preziosa”: quella del nascituro nel grembo materno, quella dell’anziano, del malato, delle persone emarginate o considerate inutili in una società sempre più orientata allo scarto. “Troppo spesso si sviluppa una cultura del rifiuto – ha avvertito – che colpisce chi è più vulnerabile: i migranti, i poveri, gli emarginati”.

Appello per Gaza, Ucraina e Caucaso

Particolarmente toccante è stato il riferimento alla situazione nella Striscia di Gaza, dove il conflitto in corso continua a mietere vittime e a causare sofferenze immani. “Il mio pensiero va alla popolazione, e in particolare alla comunità cristiana di Gaza – ha detto Francesco – dove la guerra genera morte e distruzione, provocando una crisi umanitaria drammatica e ignobile. Faccio appello alle parti: cessate il fuoco, liberate gli ostaggi, prestate soccorso a chi ha fame e a chi sogna un futuro di pace”.

Nel suo messaggio pasquale, il Santo Padre ha anche menzionato la martoriata Ucraina, invocando il dono della pace e incoraggiando le parti in conflitto a perseverare nei negoziati per una soluzione giusta e duratura. Non è mancato un pensiero per il Caucaso meridionale, con l’invito a finalizzare un accordo tra Armenia e Azerbaigian che porti a una riconciliazione stabile. “La luce della Pasqua – ha detto – ispiri propositi di concordia anche nei Balcani occidentali e sostenga il dialogo per prevenire nuove crisi”.

No alla corsa agli armamenti: “Non c’è pace senza disarmo”

Nel suo intervento, Francesco ha lanciato un accorato grido contro la crescente militarizzazione del mondo: “Nessuna pace sarà possibile senza un vero disarmo. Il legittimo diritto di ogni nazione alla propria sicurezza non deve diventare pretesto per alimentare una corsa generale al riarmo”. Parole che risuonano come un monito in un contesto globale sempre più teso, dove la spesa militare aumenta mentre la cooperazione internazionale appare in affanno.

Riscoprire la fiducia nell’altro, anche nel diverso

In chiusura del messaggio, il Papa ha voluto invitare tutti a riscoprire la fiducia nel prossimo, anche quando questo “proviene da terre lontane, con usi e costumi diversi dai nostri”. Un appello alla fraternità universale, che riflette il cuore della visione evangelica: “Siamo tutti figli di Dio”.

Dopo la Benedizione, Papa Francesco è salito sulla papamobile per compiere un giro tra i fedeli radunati in piazza San Pietro, un gesto che non si vedeva da tempo. Durante il percorso, durato circa quindici minuti, il Pontefice si è più volte fermato a salutare i bambini presenti, raccogliendo affetto e commozione.

Incontro con il vicepresidente USA J.D. Vance

Nel giorno di Pasqua, Francesco ha ricevuto anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, arrivato da solo a Casa Santa Marta. Un incontro breve, ma significativo, in cui i due si sono scambiati gli auguri pasquali. Nella giornata di sabato, Vance aveva avuto anche un colloquio con il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, durante il quale si è discusso di migranti e dei principali teatri di guerra.

