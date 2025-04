“A Foggia i magistrati convivono con la violenza e l'omertà"

FOGGIA – Un gesto inquietante, che scuote il mondo della giustizia e fa riemergere il clima di tensione che da anni accompagna il lavoro della magistratura in Capitanata.

Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno esploso colpi di fucile contro l’auto della madre del sostituto procuratore Roberto Galli, parcheggiata a Manfredonia.

Un atto chiaramente intimidatorio, secondo l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), che ha espresso “profonda preoccupazione” e solidarietà al magistrato: «È un attacco vile – si legge in una nota – e segna ancora una volta quanto sia difficile esercitare la funzione giudiziaria in territori segnati da violenza, omertà e potere criminale».

Il sostituto procuratore Galli è titolare di delicate inchieste sul territorio foggiano.

Tra le più recenti, quella che ha portato alla luce un presunto sistema di corruzione, minacce e violenze all’interno dell’azienda municipalizzata dei rifiuti di Foggia.

L’indagine, ribattezzata “Giù le mani”, ha portato al rinvio a giudizio di nove persone: il processo si aprirà a maggio.

Nel frattempo, le forze dell’ordine indagano per ricostruire nel dettaglio il contesto dell’attentato e accertare eventuali collegamenti con l’attività professionale del magistrato.

La vicenda riaccende i riflettori sulla fragilità del tessuto istituzionale in alcune aree del Sud e sul coraggio quotidiano di chi combatte in prima linea per la legalità.

Lo riporta rainews