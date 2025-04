ROMA – Si è spento a Roma, all’età di 102 anni, Gaetano Caricato, uno degli ultimi partigiani ancora in vita.

Nato a Foggia nel 1922, avrebbe compiuto 103 anni il prossimo 20 novembre.

A darne notizia è l’Anpi di Capitanata, che lo ricorda con profonda commozione come “un esempio di coraggio, tenacia e amore per la libertà”.

Caricato prese parte alla guerra di Liberazione dal settembre 1943 all’agosto 1944, combattendo sulle montagne della Toscana e del Piemonte, nonostante le sue precarie condizioni di salute.

Una scelta di vita che ha segnato il suo impegno civile e culturale anche negli anni successivi.

Tornato nella sua città natale nel 1944, completò gli studi universitari e si laureò in matematica.

Fu allievo del celebre matematico Renato Caccioppoli, e in seguito docente di meccanica razionale presso le Università di Napoli e Roma.

Non solo accademico, Caricato fu anche poeta: le sue raccolte hanno ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi letterari.

Nel 2022, in occasione del suo centesimo compleanno, l’Anpi gli conferì la tessera d’onore, “in segno di riconoscenza per l’attaccamento ai valori della libertà, della giustizia sociale e della pace”.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore della memoria democratica del Paese.

L’Anpi lo saluta come “uno degli ultimi testimoni di un’epoca in cui scegliere da che parte stare poteva significare rischiare la vita. E lui non ebbe dubbi”.

