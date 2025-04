Auto rubata e smontata a Cerignola, ma il conto lo paga il proprietario: “Devo 677 euro, e l’assicurazione non copre” moladibaritv.it

SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA / BARI – Non solo il furto dell’auto, ma anche la beffa economica.

È la disavventura capitata a Pasquale, 55enne residente a Sant’Arcangelo di Romagna, che si è visto sottrarre la propria Hyundai Tucson durante una visita a Bari.

Il veicolo è stato successivamente ritrovato smontato nelle campagne tra Stornarella e Cerignola, nel Foggiano.

Una vicenda amara, che mette in luce le storture di un sistema in cui, a rimetterci, è ancora una volta la vittima.

Dopo la scoperta del mezzo, ridotto a un rottame, l’uomo ha dovuto fare i conti con una lunga trafila burocratica e un conto salato: 677 euro richiesti per i servizi di recupero, deposito e demolizione del veicolo, gestiti da una delle aziende convenzionate con le forze dell’ordine.

Tutto ciò, mentre la compagnia assicurativa proponeva un rimborso inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al valore assicurato del mezzo.

“Un ulteriore debito che si somma a quello del finanziamento ancora in corso per un’auto che non esiste più,” spiega Pasquale.

“E come se non bastasse, ora devo registrare una nuova auto usata, pagare il bollo annuale e affrontare altre spese non previste.”

Il Comune ha sottolineato il lavoro svolto dalla Polizia Locale nel contrasto ai furti, citando anche dati allarmanti sul fenomeno nella zona.

Ma per il diretto interessato, la delusione resta: “Mi hanno mandato una fattura per la custodia del veicolo dal 14 marzo al 4 aprile. È l’ennesima beffa, in un momento già difficile per la mia famiglia.”

Non manca l’ironia amara nei confronti dei ladri, ai quali Pasquale rivolge un messaggio sarcastico: “Avrebbero un futuro brillante in una carrozzeria, con tutta quella abilità. Ma così è più facile e redditizio. Al massimo, se li beccano, c’è una denuncia a piede libero.”

Infine, un appello amaro che sa di sfogo e avvertimento: “Come può un turista sentirsi tranquillo a visitare la Puglia? Io, anche se nessuno me lo ha chiesto, d’ora in poi sconsiglierò a tutti i miei amici di venire in vacanza qui.”

Una storia che mette in discussione non solo la sicurezza dei territori, ma anche le tutele offerte a chi, oltre al danno, subisce pure la beffa.

