JOSEPH SPLENDIDO E LEGA PROVINCIA DI FOGGIA: “CI STRINGIAMO INTORNO AL DOTT. GALLI E ALLA SUA FAMIGLIA DOPO IL VILE ATTENTATO AD OPERA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ALL’AUTO DELLA MADRE A MANFREDONIA”

“Il vile attentato contro l’auto della madre del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dottor Roberto Galli, ci addolora e preoccupa ma al tempo in stesso rafforza l’unità di tutte le forze politiche e sociali.

La criminalità organizzata è sola contro l’intera parte sana della società foggiana e con estrema determinazione e fermezza ribadiamo il nostro appoggio al dottor Galli e alla magistratura e alle forze dell’ordine a Manfredonia e in tutta la provincia di Foggia perché la guerra alla mala pianta del crimine sia sradicata”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, nella qualità di vice Segretario regionale e di Commissario provinciale della Lega Salvini Premier, che così prosegue : “esprimo a nome del partito la mia vicinanza e solidarietà al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia dott Roberto Galli per il vile attentato alla madre vittima di colpi di arma da fuoco mentre era a bordo della sua auto. L’operato di contrasto alla criminalità da sempre esercitato dal dott Galli non può e non potrà venire meno ne’ tantomeno essere limitato dal comportamento spregiudicato della criminalità oramai consapevole della sua sconfitta”.

Conclude: “fiduciosa dell’operato delle forze di polizia nella individuazione degli autori, la Lega si stringe intorno al coraggioso difensore della legalità ed alla sua famiglia”.