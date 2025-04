"Contro il riarmo e le spese militari: a Bari si marcia per la pace". Presente il vescovo di Manfredonia

BARI – Un nuovo appuntamento per il movimento pacifista pugliese. Dopo la manifestazione regionale del 29 marzo scorso, attivisti, docenti, religiosi e cittadini si ritroveranno martedì 30 aprile alle ore 18.30 presso la Casa dei Comboniani a Bari per un’assemblea pubblica dal titolo: “Contro il riarmo e le spese militari. Marciamo per la pace!”

L’incontro anticipa la XIII edizione della Marcia Emmaus-Amendola, prevista per domenica 11 maggio in Capitanata, davanti alla base militare di Amendola, e sarà l’occasione per approfondire i temi che animano la mobilitazione pacifista di quest’anno.

Tra i relatori dell’assemblea:

Valeria Cirillo, docente di Economia Politica all’Università di Bari

Azmi Jarjawi, rappresentante della Comunità palestinese di Puglia e Basilicata

Isidoro Mortellaro, docente di Relazioni internazionali presso l’Ateneo barese

Padre Franco Moscone, Vescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

«La Puglia deve essere un ponte di pace nel Mediterraneo, non un avamposto militare» si legge nel documento unitario diffuso al termine della manifestazione di marzo e che farà da filo conduttore anche alla Marcia di maggio.

Nel mirino del movimento la base militare di Amendola, considerata punto nevralgico della rete NATO nel Sud Italia: ospita cacciabombardieri F-35, funge da centro di comando per i droni e da hub di addestramento anche per piloti stranieri, inclusi quelli israeliani.

La manifestazione di maggio si propone come un atto di denuncia ma anche di proposta: «In un’Europa concentrata sul fronte orientale – scrivono i promotori – vogliamo ribadire che il nostro territorio deve rafforzare la sua vocazione naturale al dialogo, alla cooperazione e all’accoglienza, invece che alla militarizzazione e ai respingimenti».

La XIII Marcia Emmaus-Amendola si preannuncia dunque come un momento importante per chi in Puglia continua a immaginare un’alternativa alla logica del conflitto e dell’escalation armata.