“Così trasformo pensieri in arte e musica”: l’invenzione del manfredoniano Raffaele Salvemini

MANFREDONIA (FOGGIA) – Da Manfredonia alla Romagna, passando per Milano e l’estero.

È il viaggio di Raffaele Salvemini, 35enne ingegnere biomedico e fondatore della startup Vibre, che ha dato vita a due progetti innovativi capaci di fondere neuroscienze, tecnologia e creatività: BrainArt e il più recente Neurophonic.

Due strumenti rivoluzionari che traducono l’attività cerebrale in arte visiva e musica.

Pensieri che diventano quadri

BrainArt nasce nel 2018 da un’intuizione semplice ma potente: dare forma ai pensieri.

Attraverso un’interfaccia neurale da indossare sulla fronte, i segnali cerebrali dell’utente vengono catturati e trasformati in opere d’arte astratte, uniche e personali.

Ogni colore, linea e movimento sulla tela digitale racconta l’emozione del momento, stimolata dalla musica scelta dalla persona stessa.

L’idea, lanciata durante il Web Marketing Festival del 2019 con una dimostrazione live che coinvolse anche la conduttrice Diletta Leotta, ha da subito incuriosito aziende, professionisti e artisti.

Oggi, BrainArt è uno strumento di punta nel marketing esperienziale, usato in fiere, eventi aziendali e attività di team building.

Neurophonic: quando la mente suona

Nel 2024, Vibre ha fatto un ulteriore passo in avanti con Neurophonic, il progetto che trasforma i segnali del cervello in musica in tempo reale.

Una sfida, racconta Salvemini, “tanto poetica quanto tecnologica”, perché a differenza del battito cardiaco, l’attività cerebrale è imprevedibile e disordinata. Ma grazie a un sofisticato algoritmo – senza l’uso dell’intelligenza artificiale per la parte analitica – è stato possibile dare un suono alle emozioni.

L’IA? Uno strumento, non una minaccia

Salvemini non demonizza l’intelligenza artificiale, ma invita alla consapevolezza: “L’IA è come Photoshop per un fotografo: uno strumento. Può aiutare, ma può anche sbagliare. Non sostituirà il mio team, ma chi saprà usarla sostituirà chi è rimasto indietro”.

Nel progetto BrainArt, l’IA viene utilizzata solo per arricchire visivamente l’output creativo, con scenari pseudo-realistici o fantasy, restando comunque ancorata ai dati reali rilevati durante l’esperienza.

Da McDonald’s alla Puglia: il marketing immersivo parte dal cervello

L’originalità dell’approccio ha attirato l’attenzione di grandi brand come McDonald’s e Ray-Ban, sempre più orientati verso esperienze personalizzate e immersive.

“Il cuore delle nostre attività oggi è al Nord, soprattutto tra Milano e l’estero,” racconta Salvemini, “ma le mie radici restano in Puglia.

Mi piacerebbe riportare queste esperienze anche lì, grazie a eventi di qualità e al supporto della stampa locale.”

Con BrainArt e Neurophonic, la tecnologia non è fine a sé stessa, ma diventa un ponte tra pensiero e creazione, tra emozione e rappresentazione. Una forma nuova di espressione che unisce scienza, arte e identità.

