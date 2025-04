La Madonna degli Angeli e la tradizione del Lunedì dell’Angelo

Ogni Lunedì di Pasqua si va a prendere la Madonna degli Angeli da una chiesetta rupestre, distante due chilometri dalla città di Monte Sant’Angelo. Questa chiesetta si affaccia dalla sommità del monte sulla valle di Carbonara.

È un vero avvenimento: il giorno precedente, un uomo percorreva le vie della città e, al suono del campanello, annunciava ai cittadini che l’indomani si sarebbe andati a prendere in processione la Madonna.

Fin dalle tre del mattino, una moltitudine di gente popolava le balze e i monti scoscesi sui quali sorge la modesta chiesa. Celebrata la messa, si forma la processione, aperta da tante fanciulle con i capelli sciolti, unti d’olio, e con la rituale tovaglia bianca sulle spalle. Seguono le donne dell’ex compagnia del compianto “Infernale” (Nfernel), ovvero Antonio Ricucci, un asceta del luogo che fece molto bene ai poveri. Le donne procedono allineate, con grossi ceri in mano. Poi vengono le confraternite, il clero e, in ultimo, la statua della Madonna, che molti si contendono per portare sulle spalle.

Seguono i massari più ricchi con i ceri accesi, la banda comunale e migliaia di persone che pregano ad alta voce la Madonna miracolosa, colei che fa venire l’acqua in tempo di siccità. La processione percorre le vie della città e, dopo gli spari delle batterie, entra nella chiesa di Santa Maria Maggiore, per poi ritornare alla sua casa il 16 agosto.

Nel pomeriggio del Lunedì dell’Angelo tutti si divertono: numerose comitive scendono nella vallata, presso la chiesa della Madonna dell’Incoronata, o si ritrovano nei pressi del Castello Normanno-Svevo-Angioino-Aragonese (secc. IX-XV). Sui verdi prati trionfa ancora una volta la frittata del giorno precedente, saporita e innaffiata da bicchieri di vino, che mettono allegria nell’anima dei giovanotti, facendoli cantare fino a tarda sera.

E con questi canti finiscono le feste della Santa Pasqua.

Ormai anche questa tradizione sta scomparendo.

Monte Sant’Angelo, 21 aprile 2025 – Michele Piemontese