Ase Manfredonia, arrivano i nuovi contenitori per la differenziata. Campagna di distribuzione

A Manfredonia parte un nuovo capitolo per la gestione dei rifiuti: arrivano i nuovi mastelli per la raccolta differenziata e con essi un sistema più giusto e trasparente, basato sulla tariffazione puntuale.

Un nuovo modo di intendere il rapporto tra cittadino e ambiente, tra pubblico e bene comune.

“Abbiamo fortemente voluto questa trasformazione – dichiara l’Amministratore Unico di ASE SpA Marcello Danisi – perché crediamo in una gestione dei rifiuti trasparente, tracciabile e soprattutto più giusta. Offrire strumenti innovativi ai cittadini significa accompagnarli verso comportamenti virtuosi e responsabilità condivise nella tutela dell’ambiente.”

“L’introduzione dei nuovi mastelli – aggiunge l’Assessora all’Ambiente Rita Valentino – è solo il primo passo di un percorso più ampio che stiamo portando avanti per costruire una Manfredonia più pulita, ordinata e attenta all’ambiente. La tariffazione puntuale premia chi si impegna nella raccolta differenziata: meno rifiuti produci, meno paghi. È un principio di equità e responsabilità che vogliamo condividere con tutti i cittadini.”

COME FUNZIONA LA NUOVA RACCOLTA?

A partire da lunedì 5 maggio (fino al soddisfacimento di tutte le utenze) presso l’ex Centro Comunale di Raccolta di Via Tratturo del Carmine, inizierà la distribuzione dei nuovi kit di mastelli, che andranno a sostituire quelli attualmente in uso.

L’orario di apertura sarà dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 16:00, con una suddivisione per giorni basata sull’iniziale del cognome:

• Lunedì: A – D

• Martedì: E – J

• Mercoledì: K – N

• Giovedì: O – R

• Venerdì: S – Z

• Sabato: giornata libera per chi non ha potuto rispettare il proprio turno

COSA CAMBIA?

I nuovi mastelli da 40 litri avranno base grigia e coperchi colorati in base alla tipologia di rifiuto:

• Marrone → Organico

• Giallo → Carta e cartone

• Blu → Plastica e metalli

• Grigio → Indifferenziato

• Verde → Vetro

Ogni contenitore sarà dotato di un codice a barre per la tracciabilità dei conferimenti, elemento chiave per l’attivazione della tariffa puntuale. Il personale ASE, dotato di palmari, registrerà i conferimenti in tempo reale.

PERCHE’ LA TARIFFA PUNTUALE?

Il nuovo sistema rende più equa la tassa sui rifiuti (TARI): più differenzi, meno paghi. La quota variabile sarà calcolata in base alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti correttamente.

COME RITIRARE I NUOVI MASTELLI?

• Porta con te un documento e il codice fiscale

• Consegna i vecchi mastelli

• Ritira i nuovi

È possibile delegare un familiare o conoscente tramite apposito modulo scaricabile da asemanfredonia.it o comune.manfredonia.fg.it.