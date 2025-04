MANFREDONIA (FOGGIA) – Notte di paura tra il 20 e il 21 aprile nella città sipontina, dove due incendi distinti hanno coinvolto altrettante automobili in zone diverse del centro urbano.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, mentre le indagini sono affidate ai Carabinieri.

Il primo rogo si è verificato poco dopo la mezzanotte in zona Monticchio, dove una Smart è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’auto, secondo quanto riportato da Rainews.it, apparterrebbe al titolare di un’attività commerciale – un bar della zona.

Il secondo episodio si è registrato in viale Michelangelo, dove a bruciare è stata una Fiat Grande Punto. In questo caso, secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incendio doloso, anche se le indagini sono ancora in corso per confermare l’ipotesi.

Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, incluse possibili correlazioni con l’episodio avvenuto sabato sera, quando furono esplosi alcuni colpi di fucile contro l’auto della madre del magistrato Roberto Galli, parcheggiata sotto casa.

In una città già provata da recenti episodi intimidatori, questi nuovi fatti accrescono la preoccupazione tra i cittadini, alimentando un clima di tensione.

Si attendono gli sviluppi delle indagini per chiarire le responsabilità e accertare se ci sia un filo conduttore tra questi eventi che, al momento, destano forte allarme sociale.