Morte di Papa Francesco: si ferma tutto il calcio italiano. Rinviata la Serie A

ROMA – La scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto profondo anche sul mondo dello sport. In segno di lutto, tutte le partite di calcio previste oggi in Italia sono state rinviate, dalla Serie A ai campionati dilettantistici, passando per il settore giovanile.

Lo ha annunciato la Lega Serie A con una nota ufficiale:

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.”

Le partite di Serie A interessate dal rinvio sono Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

Stop anche per tre match del campionato Primavera 1: Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino.

Anche la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha disposto la sospensione dell’intera attività calcistica odierna, in accordo con tutte le componenti federali. La decisione riguarda anche le serie minori e i dilettanti, per un lutto che tocca l’intero Paese.

Al momento, non è stata ancora definita la data dei recuperi, che sarà comunicata nei prossimi giorni.

La morte di Papa Francesco, amatissimo in Italia e nel mondo, ha generato una profonda commozione anche tra tifosi, atleti e dirigenti sportivi, molti dei quali hanno espresso il proprio cordoglio sui social e con messaggi ufficiali.

Lo riporta gazzetta.it