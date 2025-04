Papa Francesco e la Puglia: cinque visite in sette anni, una a San Giovanni Rotondo PH AGENSIR

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Cinque viaggi, una presenza costante, e un messaggio che si rinnova: Papa Francesco ha segnato la storia recente della Puglia con la sua attenzione pastorale e profetica, culminata nel 2024 con la sua partecipazione storica al G7 di Borgo Egnazia.

Il Pontefice “venuto dalla fine del mondo” è stato il primo papa nella storia a sedere al tavolo dei grandi della Terra, portando con sé il peso morale di un appello alla pace e alla giustizia tecnologica.

Nel giugno 2024, durante la sessione del vertice dedicata all’Intelligenza artificiale, il Santo Padre ha messo in guardia i leader mondiali dai rischi di uno strumento “affascinante e tremendo al tempo stesso”, esortando a un uso etico delle nuove tecnologie, che non aumenti disuguaglianze né venga usato contro l’uomo.

Ma il legame di Francesco con la Puglia affonda radici ben più profonde, iniziate nel 2018, a cinque anni dalla sua elezione. In quell’anno,

il Pontefice fece tre visite in pochi mesi. Il 17 marzo fu a San Giovanni Rotondo, sulla tomba di San Pio da Pietrelcina, nel centenario delle stimmate e nel 50esimo anniversario della sua morte.

Il 20 aprile tornò per rendere omaggio a don Tonino Bello, a 25 anni dalla scomparsa.

Prima tappa ad Alessano (Lecce), dove è sepolto il “vescovo degli ultimi”, poi a Molfetta, città dove don Tonino fu pastore fino alla sua prematura morte nel 1993.

Il 7 luglio 2018, invece, Bari accolse il Papa nella Basilica di San Nicola per un incontro ecumenico con i patriarchi e i capi delle Chiese del Medio Oriente.

E ancora Bari fu tappa del suo ritorno il 23 febbraio 2020, pochi giorni prima dello scoppio della pandemia da Covid-19.

L’occasione fu l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, con i vescovi delle Chiese che si affacciano sul Mare Nostrum, simbolo di un Sud da cui ripartire per il dialogo tra popoli e fedi.

Infine, il ritorno nel Brindisino nel 2024: non una visita pastorale, ma una partecipazione senza precedenti alla diplomazia globale, quella del G7. Non è un caso, d’altronde, che la Puglia occupi un posto speciale nel cuore di Bergoglio.

Lo dimostra anche un passaggio della sua recente enciclica Dilexit Nos, dedicata all’etica dell’intelligenza artificiale: un omaggio poetico e personale alla cultura popolare, in cui il Papa rievoca l’immagine dei panzerotti fatti in casa, “sigillati con la forchetta dalle mani di mamme e nonne”, come metafora di un’umanità che nessun algoritmo potrà mai imitare.

Papa Francesco è il quinto pontefice della storia ad aver visitato la Puglia, ma è il primo ad averla attraversata con tale intensità e continuità.

Un legame fatto di memoria, fede e futuro.

