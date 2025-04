Roberto Saviano riaccende i riflettori sull’inchiesta ultras: “Gol di Orsolini sotto la curva ‘ndranghetista”

Il 20 aprile 2025, il Bologna ha sconfitto l’Inter con un gol di Riccardo Orsolini nei minuti di recupero, interrompendo le ambizioni di triplete dei nerazzurri. L’attaccante ha esultato sotto la curva ospite, gesto che ha suscitato l’attenzione di Roberto Saviano, noto scrittore e giornalista, che ha commentato l’episodio sui social media, definendo la curva come “curva ‘ndranghetista”.​

L’inchiesta “Doppia Curva” e i legami con la ‘ndrangheta

Nel settembre 2024, l’inchiesta “Doppia Curva” ha portato all’arresto di diversi capi ultras delle curve di Inter e Milan, accusati di associazione a delinquere e agevolazione mafiosa. Tra gli arrestati, figura Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord dell’Inter, coinvolto nell’omicidio di Antonio Bellocco, membro della ‘ndrangheta e figura influente nella curva nerazzurra. Beretta ha successivamente collaborato con la giustizia, rivelando i legami tra alcuni ultras e la criminalità organizzata. ​

Le accuse di Saviano e la risposta dell’Inter

Saviano ha criticato la dirigenza dell’Inter per la presunta ambiguità nel condannare i legami tra alcuni ultras e la ‘ndrangheta. Ha sottolineato come la società non abbia preso una posizione chiara dopo l’arresto di Beretta e altri membri della curva. L’Inter, da parte sua, ha dichiarato di collaborare con le autorità e di essere estranea ai fatti contestati. ​

L’inchiesta ha messo in luce come alcune curve siano state infiltrate dalla criminalità organizzata, con attività illecite che vanno dalla rivendita di biglietti al traffico di droga. Il caso dell’Inter non è isolato: altre squadre italiane hanno affrontato problemi simili, evidenziando la necessità di un intervento deciso da parte delle istituzioni calcistiche e delle forze dell’ordine.