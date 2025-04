Scontro sulla SS16 nel Foggiano: auto in fiamme, sette feriti tra cui due bambini

ORTA NOVA (FOGGIA) – Paura nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 16, dove un violento incidente ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di sette persone, tra cui due bambini.

L’impatto è avvenuto intorno alle 17 all’altezza del Motel Novelli, in direzione Foggia.

Una delle auto ha preso fuoco subito dopo lo scontro, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso del 118.

Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde e non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e il personale dell’ANAS, impegnato nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza della carreggiata.

A seguito dell’incidente, la SS16 è stata temporaneamente chiusa in direzione Foggia, mentre sulla corsia opposta si circola su una sola carreggiata a causa dei detriti.

Lo riporta Antennasud