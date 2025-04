Casa Sollievo della Sofferenza ricorda Papa Francesco: «Faremo nostra la sua eredità di amore per i più deboli»

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Un messaggio di cordoglio intenso e profondo arriva dalla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta improvvisamente la mattina di Pasquetta.

A esprimerlo è padre Franco Moscone, presidente della Fondazione e direttore generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, che ha parlato a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale.

«La notizia ci ha colti di sorpresa – ha dichiarato padre Moscone – come ha colto di sorpresa il mondo intero. Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza all’anima di Papa Francesco, che ci ha lasciati ma continua a vivere in mezzo a noi attraverso la sua testimonianza e la sua eredità».

La Fondazione ha voluto ricordare in particolare il legame speciale tra il Pontefice e l’ospedale fondato da Padre Pio, sottolineando la visita del Papa del 17 marzo 2018 come un momento di profonda comunione e vicinanza: «In quell’occasione – ha ricordato Moscone – Papa Francesco ha mostrato il suo amore per la nostra “Casa” e per la missione che portiamo avanti. Anche successivamente, non ha mai smesso di chiedere di noi».