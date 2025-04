Foggia Calcio: esonerati il direttore sportivo Leone e l’allenatore Zauri

FOGGIA – Il Foggia Calcio cambia rotta: dopo una serie di risultati deludenti, il presidente dimissionario Nicola Canonico ha deciso di esonerare sia il direttore sportivo Luca Leone che l’allenatore Luciano Zauri.

Una mossa drastica, nell’intento di ridare slancio a una squadra che sta attraversando un periodo negativo, con sei sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare al terz’ultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

In attesa di una possibile inversione di tendenza, il club ha deciso di affidare la conduzione tecnica della prima squadra ad Antonio Gentile, allenatore dell’Under 17.

Una scelta che segna una nuova fase per la squadra rossonera, chiamata a reagire in tempi rapidi per evitare il rischio retrocessione.