Giovani ambasciatori di Foggia: così la Pro Loco valorizza il territorio

Foggia, 22 aprile 2025 – Le vie di Foggia hanno vissuto un’esperienza unica durante la scorsa Settimana Santa, grazie all’impegno e alla passione dei giovani volontari della Pro Loco di Foggia. Il centro cittadino è stato animato da un gruppo di ragazzi che, con entusiasmo e discrezione, hanno offerto supporto ai cittadini e ai visitatori, mostrando loro il volto più autentico della città. Indossando le pettorine tipiche dei volontari, questi giovani non portavano solo un distintivo, ma un amore sincero per la propria terra e un desiderio di far conoscere e apprezzare il patrimonio culturale e storico di Foggia. Con mappe, parole gentili e racconti affascinanti, hanno accompagnato chiunque volesse scoprire – o riscoprire – la bellezza nascosta della città.

“Non erano lì per dovere, ma per scelta”, afferma Giuseppe Croce, Presidente della Pro Loco di Foggia. “Hanno messo a disposizione il loro tempo con lo spirito di chi crede in una città che merita di essere raccontata e valorizzata.” L’iniziativa, pur essendo nata in forma sperimentale, ha riscosso un grande successo. I giovani della Pro Loco sono stati veri e propri ambasciatori del territorio, accompagnando i turisti tra chiese, palazzi storici e angoli poco conosciuti di Foggia. La risposta da parte dei cittadini e dei visitatori è stata estremamente positiva, confermando l’importanza di un turismo consapevole, che nasce dal cuore del territorio e dalle persone che lo vivono ogni giorno.

Alla luce dei risultati ottenuti, la Pro Loco di Foggia spera di poter continuare e potenziare questa esperienza, collaborando con l’Amministrazione Comunale per costruire una rete solida tra istituzioni, cittadini e giovani generazioni. L’obiettivo è creare una sinergia che permetta alla città di esprimere al meglio il suo potenziale, valorizzando le sue risorse naturali e culturali. “Sostenere la Pro Loco significa investire nella bellezza, nell’accoglienza e in una visione condivisa della città”, spiegano i promotori dell’iniziativa. “Foggia ha tanto da offrire e merita di essere raccontata con occhi pieni di meraviglia.”

La Pro Loco di Foggia si conferma, quindi, non solo come una semplice associazione, ma come un presidio culturale e umano, capace di generare valore e costruire legami attraverso la promozione e la valorizzazione del territorio. Un esempio di come la passione e l’impegno dei giovani possano trasformare e far brillare una città, rendendola un luogo di cultura e accoglienza per tutti.