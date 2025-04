L’Oud nella profumeria di lusso

L’Oud è una materia prima di grande qualità proveniente dall’oriente. Nello specifico, si tratta di una resina prodotta dalle preziose piante Aquilaria e Gyrinops che viene appositamente trattata per ricavarne un olio di rara eccellenza, capace di impreziosire fragranze complesse e ricche, o addirittura esserne un vero e proprio protagonista. Si tratta di un ingrediente particolarmente apprezzato da tutti i principali brand della profumeria di lusso contemporanea, come per esempio Jo Malone, Van Cleef e Tom Ford. Proprio quest’ultimo ha dedicato all’Oud uno dei suoi capolavori più importanti, ovvero l’Oud Wood. Un profumo che si differenzia da tutta la collezione di profumi Tom Ford per il suo calore intenso e le infinite sfumature dei molteplici tipi di legno adoperati, che circondano l’Oud e lo incoronano a reale protagonista della fragranza.

L’apporto dell’Oud nella profumeria di nicchia

L’Oud è, a tutti gli effetti, una materia prima dai toni legnosi che si caratterizza anche e soprattutto per il suo tono esotico e orientaleggiante, che ritroviamo proprio nelle peculiarità delle piante da cui viene originata la sua resina. Infatti, l’Oud acquisisce anche vaghi sentori balsamici, mentre le sue note nette, affilate e decise si debbono anche ai suoi tratti più speziati e a un processo di affumicatura importante, nella creazione di questo elemento. Ecco dunque che L’Oud ha dalla sua parte un concetto fondamentale: l’unicità. La sua è una formula completamente naturale che si presenta come ricca, variegata ed estremamente versatile, capace dunque di adattarsi a qualunque tipologia di profumo (dai più dolci ai più fumosi, passando per le fragranze più speziate o, al contrario, le più agrumate) e alle diverse visioni creative dei più grandi perfumer contemporanei.

A caratterizzare, inoltre, l’Oud come ingrediente è la sua capacità di impreziosire la piramide olfattiva di un profumo anche con gli “abbinamenti” naturali che lo vedono come soggetto. Non è implausibile, per esempio, immaginare i sentori netti e misteriosi dell’Oud in combinazione con l’intensità della vaniglia o, magari, con le qualità migliori del muschio. Ecco dunque che indossare un profumo all’Oud vuol dire mettere in bella vista tutte le peculiarità del proprio carattere, con orgoglio e spontaneità. Ogni sfumatura di questo prezioso ingrediente serve proprio a raccontare le nostre più profonde contraddizioni, così come anche i nostri punti di forza, i nostri dubbi, le nostre certezze. Chi siamo, insomma, e chi vogliamo diventare. Il tutto, con un tocco orientale che dona alle fragranze che includono quest’ingrediente un gradito gusto cosmopolita.

L’Oud come protagonista nei profumi moderni

L’utilizzo dell’Oud nella profumeria di lusso di moderna concezione ha portato a creazioni divenute degli instant classic. Pensiamo al già citato Oud Wood di Tom Ford, caratterizzato da una piramide olfattiva ricca e pregna di sentori intensi, in cui il legno di Oud e di sandalo si adagiano comodamente tra le note intense e profonde del cardamomo, della vaniglia e della fava tonka, mentre il vetiver, col pepe di Sichuan e l’ambra, vanno a dettagliare ulteriormente la complessa e sfaccettata composizione. Diverso è l’approccio del capolavoro di Jo Malone Oud & Bergamot, che fonda la sua esperienza olfattiva su tre diversi ingredienti: il bergamotto, che apre la fragranza con un tocco fresco e frizzante; il legno di cedro, che invece costituisce il cuore della colonia con le sue note nette e secche, e infine l’Oud, che dettaglia e impreziosisce la formula fornendo alla fragranza degli elementi resinosi e dal leggero sentore animalesco. Un tocco aggiuntivo, dunque, che dona spessore e personalità a un profumo dal fascino semplicemente eterno. Un ulteriore esempio di particolare rilevanza per capire quanto l’Oud sia un ingrediente prezioso nella profumeria contemporanea è l’Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu di Guerlain, un’autentica opera d’arte che lega l’Oud a un ingrediente così fresco, vibrante e vivace come lo Yuzu per creare un mix rivitalizzante e ricco di gusto. Una vera e propria esplosione di sentori, e l’Oud a far da miccia.