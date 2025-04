Lucera, l’Anfiteatro Augusteo riapre al pubblico: ecco le date e gli orari 

Dopo mesi di lavori e attesa, l’Anfiteatro Augusteo di Lucera torna ad accogliere i visitatori. Il Sindaco, avv. Giuseppe Pitta, ha firmato il provvedimento ufficiale che dispone la riapertura parziale al pubblico dello storico sito archeologico, in alcuni giorni prestabiliti tra aprile e giugno 2025. La decisione arriva in seguito alle comunicazioni pervenute dai responsabili tecnici e culturali del Comune. In particolare, la richiesta di riapertura è stata avviata con la nota del 4 aprile 2025 (prot. n. 15910), firmata dalla Dirigente del II Settore, dott.ssa Domenica Franchino, e dal Responsabile del Servizio Cultura, dott. Giancarlo Flaminio.

Successivamente, con nota prot. n. 17925 del 16 aprile, l’ing. Giandomenico Palmieri, RUP dell’intervento finanziato con fondi PNRR (Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.1, “Rigenerazione Urbana”), ha confermato la possibilità di riapertura del sito, concordata con il Direttore dei Lavori, arch. Stefano Serpenti. Le aree interessate, secondo quanto stabilito, saranno quelle già liberate dal cantiere e restituite ufficialmente all’Ente, accessibili tramite percorsi sicuri e prestabiliti. A completamento dell’iter, è stata acquisita anche l’autorizzazione formale del Direttore dei Lavori (prot. n. 18354 del 18 aprile 2025) e il verbale della riunione sulla sicurezza (prot. n. 18293), corredato dalla planimetria delle aree accessibili. Il provvedimento di riapertura revoca temporaneamente l’ordinanza di chiusura emessa lo scorso 14 febbraio (prot. n. 7303), in attesa del completamento totale dei lavori previsto nei prossimi mesi.

Le date e gli orari di apertura

L’Anfiteatro Augusteo sarà aperto al pubblico nelle seguenti giornate:

Aprile 2025: 19, 20, 21, 25, 26, 27

Maggio 2025: 1, 2, 3, 4, 31

Giugno 2025: 1 e 2

Con il seguente orario:

Mattina: 9:00 – 13:00

Pomeriggio: 15:00 – 19:00

L’accesso sarà consentito esclusivamente nei percorsi indicati nella planimetria predisposta dal Direttore dei Lavori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela del sito.