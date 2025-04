È in programma anche a Cerignola ‘Il Maggio dei Libri’, la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di promuovere il valore sociale dei libri e della lettura come chiave di crescita personale, culturale e civile.

Il Comune ofantino si è distinto per la forte adesione all’iniziativa con una partecipazione attiva e sentita da parte di scuole, biblioteche, associazioni culturali e cittadini. Numerosi gli appuntamenti in calendario, tutti registrati nella banca dati nazionale del Maggio dei Libri, a testimonianza di una comunità viva e consapevole dell’importanza della lettura come strumento di crescita collettiva.

Tra le attività previste in programma ci sono letture animate per bambini, incontri con autori locali, mostre bibliografiche, reading pubblici, laboratori creativi e progetti di lettura condivisa che coinvolgono anche le realtà scolastiche del territorio. Un fermento culturale che conferma Cerignola tra i Comuni più attivi e sensibili al valore del libro come ponte tra generazioni, culture e saperi.

“La promozione della lettura è un diritto fondamentale per tutti i cittadini. Iniziative come questa sono tese a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta e promuovere l’apprendimento permanente. Registrare un’adesione così ampia in città è sintomo di un rinnovato fermento culturale che coinvolge grandi e piccini. Ed è una notizia che ci soddisfa ampiamente perché come amministrazione comunale abbiamo sin da subito collocato il settore culturale tra i pilastri della nostra azione politica”, è il commento della vicesindaca e assessora alla Cultura Maria Dibisceglia.

Da domani 23 aprile (Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore) fino al 31 maggio, dunque, l’Italia si trasformerà in un laboratorio diffuso di idee, iniziative e momenti di condivisione culturale, con eventi che escono dai luoghi tradizionali per portare i libri là dove meno ce li si aspetta: piazze, parchi, stazioni, ospedali, centri commerciali e tanto altro.

La quindicesima edizione si svolge sotto il tema “Intelleg(g)o”, condiviso con l’ultima edizione di Libriamoci, e sviluppato attraverso tre filoni tematici: Intelleg(g)o… dunque sono; Intelleg(g)o… dunque sento; Intelleg(g)o… dunque faccio. Tre declinazioni pensate per abbracciare molteplici generi letterari e offrire uno sguardo ampio e inclusivo sul potere trasformativo della lettura.

Il Maggio dei Libri è promosso dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e coinvolge ogni anno enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori e associazioni culturali, sia in Italia che all’estero. Per consultare tutte le iniziative e partecipare è possibile visitare il sito ufficiale www.ilmaggiodeilibri.it, le pagine social della Biblioteca di Comunità del Comune di Cerignola e il sito del Comune di Cerignola.