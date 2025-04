Manfredonia, il Comandante Marasco mette in sicurezza la S.P. 59 dopo la presenza di un cinghiale

Manfredonia – Pronto intervento nella serata di ieri sulla Strada Provinciale 59, dove una carcassa di cinghiale abbandonata sull’asfalto ha richiesto l’intervento delle autorità competenti. Il Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Marasco, ha disposto tempestivamente la messa in sicurezza dell’area in attesa della rimozione dell’animale, al fine di garantire la sicurezza stradale e prevenire ulteriori pericoli per gli automobilisti.

L’avvistamento dell’animale, presumibilmente investito da un veicolo in transito, ha allertato alcuni cittadini che hanno immediatamente contattato il Numero Unico per le Emergenze 112 (NUE). Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e igiene pubblica.

Cinghiali sulle strade: chi risponde dei danni in caso di incidente?

Il crescente fenomeno della presenza di cinghiali e altri animali selvatici su strade urbane ed extraurbane, e perfino in centri abitati, è ormai un problema diffuso in molte aree d’Italia, compresa la Puglia. Ma cosa accade se un automobilista rimane coinvolto in un incidente con uno di questi animali?

In caso di collisione tra veicolo e animale selvatico, come nel caso del cinghiale, la responsabilità per i danni subiti ricade generalmente sulla Regione, in quanto ente competente per la gestione della fauna selvatica ai sensi della normativa vigente.

Diverso è il caso in cui l’incidente avvenga in autostrada: in tale circostanza, la responsabilità può ricadere sulla società concessionaria dell’infrastruttura, che ha l’obbligo di garantire la sicurezza del tratto autostradale.

Va distinta anche la responsabilità nel caso di animali da allevamento (bovini, ovini, ecc.): in questi casi, il risarcimento può essere richiesto direttamente al proprietario dell’animale, qualora venga accertata una sua negligenza nella custodia.

📞 Cosa fare in caso di incidente con un animale selvatico