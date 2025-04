MANFREONIA (FOGGIA) – Rubino, concertista di fama e apprezzato didatta, ha dedicato la sua vita alla musica, seguendo le orme del padre Gerardo, fondatore dell’Associazione.

La sua eredità artistica e umana resta viva nella memoria di almeno tre generazioni di musicisti che hanno avuto il privilegio di formarsi sotto la sua guida.

“Il Maestro Rubino – si legge in una nota dell’Associazione – è stato per la nostra città motivo di orgoglio, sia per i suoi successi personali come pianista, sia per il suo instancabile impegno nella promozione della cultura musicale. Uomo gentile e pacato, ha vissuto l’arte in tutte le sue forme con passione e dedizione.”