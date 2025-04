Manfredonia, riattivati i PAC per pazienti emofilici: "Una scelta efficiente e vicina ai cittadini"

MANFREDONIA (FOGGIA) – Dopo un lungo periodo di inattività, tornano attivi i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) per i pazienti affetti da emofilia grave.

A darne notizia è la Commissione Straordinaria Salute, che si è fatta promotrice del provvedimento attraverso una serie di sollecitazioni alla Direzione Generale della ASL.

I PAC ripristinati consentono la somministrazione programmata e controllata dei fattori di coagulazione, garantendo un’assistenza più strutturata e personalizzata a chi convive con questa patologia.

Un passo avanti importante per la qualità delle cure, soprattutto per le persone più fragili, come gli anziani, che non saranno più costretti a spostarsi verso centri specialistici lontani, evitando così disagi e difficoltà nei trasferimenti.

“Siamo soddisfatti di questo risultato – sottolinea un componente della Commissione – perché restituisce dignità e continuità assistenziale a molti cittadini, migliorando al tempo stesso l’efficienza della rete sanitaria territoriale.”

L’iniziativa, oltre a potenziare i servizi trasfusionali locali, apre la strada anche a un ampliamento dell’offerta ambulatoriale in altre discipline specialistiche.

La Commissione ha infatti ribadito l’impegno a lavorare affinché vengano attivati al più presto altri profili di cura, rispondendo alle reali esigenze del territorio.

“Il dialogo costante tra istituzioni e strutture sanitarie pubbliche – conclude la Commissione – è l’unica strada percorribile per migliorare concretamente i servizi offerti alla comunità.”