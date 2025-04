FOGGIA – Un grave episodio intimidatorio ha colpito nei giorni scorsi la famiglia del dott. Roberto Galli, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Foggia. L’episodio, ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, ha suscitato un’ondata di sdegno e solidarietà da parte delle istituzioni, del mondo giudiziario e della cittadinanza.

A seguito dell’accaduto, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime vicinanza personale e istituzionale al magistrato, alla sua famiglia e a tutta la magistratura foggiana, da tempo impegnata in un contesto territoriale delicato e segnato da fenomeni criminali radicati.

La sindaca ha sottolineato come simili episodi non siano solo attacchi a singoli individui, ma tentativi di minare i principi fondamentali dello Stato di diritto.

Il comunicato, diffuso dall’Ufficio Stampa del Comune, si chiude con una ferma condanna della violenza in ogni sua forma e con un chiaro appello alla coesione sociale:

“La violenza, in qualunque sua espressione e manifestazione, non può e non deve avere cittadinanza e spazio in una comunità sana. La condanna deve essere chiara e inequivocabile, così come le scelte di campo: non possono esserci compromessi”.