Policlinico di Bari, 'non c'è carenza sangue, notizie false'

Il Policlinico di Bari smentisce che ci sia “carenza di sangue presso il Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria”, riferendosi ad alcuni messaggi circolati in questi giorni su chat private e social, in particolare tramite Whatsapp, che evidenziavano criticità “non corrispondenti al vero”. “Al momento – spiega Angelo Ostuni, direttore dell’unità operativa di Medicina trasfusionale del Policlinico – le scorte di sangue e di emocomponenti a livello regionale sono adeguate e non si riscontrano criticità che giustifichino l’allarme diffuso informalmente”.

“La diffusione di messaggi non verificati – aggiunge – può generare inutili allarmismi e rischia di compromettere la fiducia dei cittadini e l’efficacia delle future campagne di raccolta sangue”. Il Policlinico invita dunque la cittadinanza “a non condividere informazioni non ufficiali e a riferirsi esclusivamente ai canali istituzionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari o del Servizio trasfusionale regionale per ogni aggiornamento in materia”.

Lo riporta l’ANSA