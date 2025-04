Provincia. Grave denuncia sullo stato delle strade, Marasco Giunta Provinciale si dimetta

Manfredonia. Un’accusa grave quella che arriva dal Comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari CIVILIS di Manfredonia, che nella giornata di ieri, durante le festività pasquali, ha lanciato una video-denuncia sui social, accompagnata da foto di strade in condizioni disastrose. Le immagini ritraggono buche profonde e guardrail inesistenti lungo tratti stradali che, secondo quanto riportato da Marasco, stanno creando notevoli disagi a automobilisti, agricoltori e residenti locali.

La denuncia evidenzia come la situazione stia diventando particolarmente pericolosa, specialmente in caso di pioggia, aumentando il rischio di incidenti stradali. “Non è più possibile ignorare questo stato di abbandono.

Le strade sono in condizioni pietose e non basta mettere un semplice cartello per fingere che il problema non esista”, ha dichiarato Marasco, che ha poi esortato le autorità competenti ad intervenire immediatamente con lavori di sistemazione e asfaltatura delle vie.

Il Comandante ha poi lanciato un appello accorato alla Giunta Provinciale, accusandola di incapacità e incompetenza politica e amministrativa. “Se non siete in grado di gestire le risorse e amministrare il territorio in modo adeguato, fate un atto di responsabilità e dimettetevi“, ha affermato. La situazione descritta da Marasco, infatti, non riguarda solo la sicurezza degli automobilisti, ma anche l’attività agricola, fondamentale per l’economia del territorio. La mancanza di infrastrutture adeguate, come sottolineato dal Comandante, ha un impatto diretto anche sulla spedizione e raccolta dei prodotti agricoli, penalizzando duramente gli agricoltori e i mezzi di trasporto.

L’appello alla giunta provinciale ha suscitato l’indignazione di molti cittadini e associazioni locali, che chiedono azioni concrete e tempestive per risolvere una situazione che va avanti ormai da troppo tempo. Marasco conclude la sua denuncia con un invito alla Giunta a “dimostrare una volta per tutte di essere all’altezza del compito che hanno ricevuto dai cittadini”, accusandoli di nascondersi dietro soluzioni simboliche che non risolvono il problema.