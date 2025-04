FOGGIA – Le rotte dello smaltimento illecito dei rifiuti si spostano, ma la regia resta la stessa: quella della criminalità organizzata.

Dopo la Campania, l’epicentro del fenomeno si allarga alla Puglia, con il Foggiano e l’area della Murgia che si candidano tristemente a diventare la nuova “terra dei fuochi”.

È il grido d’allarme lanciato da Legambiente, che in un rapporto presentato a Foggia fotografa una realtà inquietante: 6.529.849 tonnellate di rifiuti sequestrati in 57 inchieste, 754 persone denunciate, 269 ordinanze di custodia cautelare e 122 aziende coinvolte. Numeri che raccontano di una filiera illecita sempre più radicata e capillare.

Secondo gli ambientalisti, il sistema segue schemi consolidati: gli intermediari criminali intercettano le falle della raccolta differenziata, scelgono territori marginali e poco controllati, approfittano della scarsa vigilanza e della presenza di infrastrutture stradali utili al trasporto illecito.

Una dinamica che il procuratore di Bari, Roberto Rossi, non esita a definire una “nuova terra dei fuochi”, anche di fronte alla commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

«Territori come la Capitanata non sono scelti a caso – spiega Enrico Fontana, segretario nazionale di Legambiente – hanno caratteristiche logistiche ideali per chi traffica in rifiuti, come accadde in Campania».

Le recenti indagini della DDA di Bari e Lecce hanno individuato 137 episodi di smaltimento illecito, spesso nei campi agricoli, con danni ambientali e rischi sanitari incalcolabili.

Ma il sistema poggia anche su un paradosso legislativo. Come spiega il procuratore di Trani, Renato Nitti, la raccolta differenziata, per quanto virtuosa in teoria, diventa un volano di illegalità quando viene scambiata con il riciclaggio effettivo: «Si tende a far coincidere raccolta e riciclo, ma sono due cose diverse.

La plastica, ad esempio, è molto più complessa da trattare rispetto alla carta e finisce per alimentare il traffico illecito».

Gli intermediari giocano proprio su questo equivoco, trovando luoghi isolati dove ammassare rifiuti o, peggio, incendiarli. «Il problema – avverte Nitti – è che le procure hanno strumenti ancora troppo deboli.

Se fermiamo un autista che sta scaricando rifiuti, al massimo possiamo sequestrare il mezzo. Per far intervenire la DDA serve un accumulo di reati. E se passa la riforma che limita le intercettazioni, non potremo nemmeno ascoltarli».

Un quadro che impone una riflessione nazionale: senza un cambio di passo legislativo e una presa di coscienza collettiva, la Puglia rischia di diventare l’ennesimo epicentro di una crisi ambientale annunciata.

